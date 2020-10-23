Владислав Третьяк: «Молодые игроки почувствуют дополнительную ответственность перед важным турниром»

Президент ФХР Владислав Третьяк объяснил, чем было вызвано решение пригласить в состав сборной России на Кубок Карьяла большое количество молодых хоккеистов.

«Федерация хоккея России, учитывая все обстоятельства непростого хоккейного сезона, приняла решение повезти на Кубок Карьяла молодую команду, — цитирует Третьяка сайт ФХР. — Этот ход станет одним из этапов подготовки к очень важному турниру — молодежному чемпионату мира. Наша команда до 20 лет начала готовиться к нему еще летом, когда ФХР собрала лагерь развития для хоккеистов из североамериканских лиг. Затем был предсезонный турнир в Сочи, а потом подготовительный цикл прервался, так как два турнира четырех наций, а также суперсерия в Канаде были отменены.

Участие в Кубке Карьяла даст нашей команде отличную практику на высоком международном уровне, молодые игроки почувствуют дополнительную ответственность перед важным турниром, так как будут выступать в статусе национальной сборной. К тому же турнир пройдет в так называемом «пузыре» — хоккеисты не смогут покинуть территории отеля и арены. Точно такие же условия будут и в Эдмонтоне, так что поездка в Финляндию станет хорошим подспорьем не только с точки зрения игры, но и с точки зрения ментальной подготовки.

Что касается участия других кандидатов в сборную, то они обязательно сыграют в следующих этапах Евротура. Многие из них переболели коронавирусом, кто-то — с осложнениями, кто-то до сих пор восстанавливается. Большинству взрослых игроков в такой ситуации дополнительная пауза в чемпионате пойдет на пользу. То же самое касается и тренерского штаба национальной команды, а также персонала — врачей, точильщиков и других. Поэтому логично, что молодой командой будут руководить Игорь Ларионов и тренерский штаб молодежной сборной».