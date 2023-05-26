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Крикунов: «Тардифу сверху приказали нас не пускать. Но мы скоро вернемся»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборных России и Белоруссии Владимир Крикунов высказался о заявлении главы Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люка Тардифа о неполитизированности решений организации.

«Что он несет? Ну зачем так врать открыто? Это самое прямое политическое решение. Этому Тардифу сверху приказали нас не пускать, поэтому лучше бы он молчал. Пусть дураков в зеркале ищет. Мы скоро вернемся. Ничто не вечно под луной. Через год или полтора мы уже будем играть со всеми на чемпионате мира. Не нужно волноваться или переживать. Без нас им тяжело», — приводит слова Крикунова Sport24.

Совет ИИХФ весной 2022 года принял решение о переносе чемпионата мира 2023 года из Санкт-Петербурга в Тампере и Ригу в связи с событиями на территории Украины.

Сборные России и Белоруссии пропускают второе мировое первенство подряд.

Источник: Sport24
Хоккей
Сборная России по хоккею
Владимир Крикунов
Люк Тардиф
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