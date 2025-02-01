Крикунов: «Решение ИИХФ по допуску сборной России зависит от американцев, а не от Украины»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов отреагировал на призыв министерства спорта Украины не допускать российских хоккеистов на международные соревнования.

Министерство спорта Украины отправило письмо президенту Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люку Тардифу с призывом продлить отстранение российских и белорусских сборных. В начале февраля совет ИИХФ должен рассмотреть вопрос допуска сборной России к Олимпиаде-2026.

«Украина ничего не решает, их призыв не помешает нашему допуску, если будет принято такое решение. Сейчас решают американцы. Что они скажут этому французику Тардифу, такое и решение будет принято по сборной России. А украинцы могут сколько угодно писать кляузы, им это не поможет», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».