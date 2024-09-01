«Витязь» и «Автомобилист» сыграют в матче за 5-е место на Кубке мэра Москвы по хоккею в воскресенье, 1 сентября. Матч начнется в 12.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет телеканал КХЛ ТВ. Трансляция начнется за пять минут до игры.

Турнир проходит во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. «Витязь» и «Автомобилист» заняли последние места в своих группах. «Витязь» проиграл ЦСКА (2:3Б) и «Торпедо» (0:3), а «Автомобилист» уступил «Динамо» со счетом 1:2 и «Спартаку» (3:4Б).

Расписание матчей доступно на нашем сайте.

Кубок мэра Москвы проводится ежегодно с 2008 года. Чаще всех его победителем становилось «Динамо» (семь раз). В 2023 году турнир выиграл «Спартак».