Виталий Давыдов: "Характер у Кудашова выдающийся"

Вице-президент "Динамо", трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов считает, что у нового главного тренера сборной России Алексея Кудашова выдающийся характер.

– В 2017 году активно ходили слухи, что "Динамо" хочет назначить Кудашова главным тренером…

– Это правда, мы с Андреем Сафроновым хотели, чтобы Кудашов был во главе команды. Но не получилось. И "Локомотив" не захотел отпускать Алексея после удачного сезона, и в "Динамо" очень скоро сменилось руководство. Но мы с Кудашовым вели переговоры. Потому что он – динамовский игрок.

– В 41 год Кудашов в качестве хоккеиста выиграл с "Динамо" Кубок Гагарина. Тогда он имел большой авторитет в команде?

– Начнем с того, что Леша – сам по себе сильный игрок. Отличный центральный нападающий, которого любой тренер хотел бы иметь в своем составе. Всем болельщикам нравилась его игра. И характер у него выдающийся. Это парень со стержнем, который не раз успешно выполнял лидерские функции в коллективе. В том числе в упомянутом вами Кубке Гагарина 2012 года, когда "Динамо" впервые выиграло этот трофей. Хочется, чтобы и во главе сборной все позитивные человеческие качества Кудашова были использованы с максимальной пользой для команды.

Вернет ли новый тренер России золото? Кто такой Алексей Кудашов