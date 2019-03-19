Вдова олимпийского чемпиона по хоккею села в тюрьму на 7,5 лет за мошенничество

Хорошевский суд приговорил вдову олимпийского чемпиона по хоккею Виктора Тюменева к 7,5 года пребывания в колонии за мошенничество, информирует Телеграм-канал Mash.

62-летняя пенсионерка занялась квартирным бизнесом: продавала чужие квартиры премиум-класса в Москве, потом меняла явки и телефоны и все начинала сначала. Одним из покупателей оказался известный адвокат, который и вскрыл всю схему.



Как отмечается, женщина хорошо спрятала деньги – их не нашли. Одному из клиентов она пообещала, что "отсидит, но выйдет богатой женщиной".

Виктор Тюменев был чемпионом Олимпийских игр 1984 года. Кромет того, он трижды выигрывал чемпионат мира (1982, 1986 и 1990). Он ушел из жизни 2 августа 2018 года в возрасте 61 года.