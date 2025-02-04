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Васильев заявил, что возвращение России на международную арену зависит от Трампа

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговоре с «СЭ» оценил шансы возможного возвращения сборной России по хоккею на международную арену.

4 февраля Международная федерация хоккея (ИИХФ) не допустила российскую национальную команду до участия в чемпионате мира-2026. ФХР сможет оспорить решение после ЧМ-2025.

«Сейчас все ангажировано и зависит от решения суверена. Если товарищ Трамп скажет свое слово, то все суды подпрыгнут и пойдут исполнять. Так что все будет зависеть от того, что и как он скажет», — сказал Васильев «СЭ».

Чемпионат мира 2026 года пройдет в швейцарских Цюрихе и Фрибурге с 15 по 31 мая.

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года.

(Денис Сафронов)

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная России по хоккею
Дональд Трамп
ФХР
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