Каменский о переизбрании Третьяка: «Его авторитет должен повлиять на возвращение на международную арену»

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» поделился мнением о переизбрании Владислава Третьяка на пост президента ФХР.



«Человек 20 лет уже работает, значит ему доверяют. Сейчас главным решением будет возвращение на международную арену. Авторитет Третьяка должен повлиять на это. Должна будет проведена работа вместе с министром спорта, с КХЛ. Мы все одной семьей должны отстаивать свои права. Без нас мировой хоккей неполноценный», — сказал Каменский «СЭ».



Третьяк возглавляет Федерацию хоккея России с 2006 года.

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