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Валерий Брагин: «Вполне возможно, что следующий чемпионат мира пройдет без игроков НХЛ»

09:06
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Валерий Брагин решением ФХР был назначен новым главным тренером сборной России.

— Большая честь и ответственность быть главным тренером национальной сборной, — цитирует Брагина официальный сайт ФХР. — Большое спасибо за доверие. Система работы в главной команде страны по поиску и подбору кандидатов, условиям для развития и подготовки игроков давно отлажена. Между сборными командами всех возрастов есть постоянная связь, преемственность, все давно является единым целым и подчинено достижению общего результата.

Наша система работы дает плоды, в частности, результаты выступления юниорских сборных стали намного лучше, чем были лет 5-7 назад. В то же время, работы у нас очень много. Вполне возможно, что следующий чемпионат мира пройдет без игроков НХЛ, поэтому мы должны сделать максимум для подготовки игроков, выступающих в России.

63-летний специалист работал в молодежной сборной России с 2014 года. С тех пор россияне выиграли три серебра и две бронзы.

До этого он тренировал молодежку с 2010 по 2012 год. В 2011 году при Брагине национальная команда выиграла золотые медали.

Дополнительная информация:

https://fhr.ru/news/item/71916/

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