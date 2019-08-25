Валерий Брагин: «В плане удалений было лучше, в тактическом, наоборот, действовали чуть хуже»

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин оценил игру команды в матче сборной Швеции (1:0) на Турнире четырех наций. Этот успех позволил российской команде одержать досрочную победу на турнире в Перми.

— Игра получилась тяжелая, но такие матчи полезны, — цитирует тренера официальный сайт ФХР. — Соперник был немного посвежее, потому что у нас было чуть меньше времени на отдых. Но это неважно, самое главное правильно играть, терпеть.



В плане удалений было лучше, в тактическом, наоборот, действовали чуть хуже. Опять играли отрезками, третий период был хороший, с преимуществом и опасными моментами. Жалко, не забили, но в целом хороший третий период.



В последней встрече нужно выходить, правильно играть и побеждать, вот и все, что нужно сделать в предстоящем матче. В каждой игре самое главное — действовать правильно в плане тактики. Когда хоккеисты действуют тактически верно, все получается.