В Туймазах открылся музей Сергея Гимаева

В башкирском городе Туймазы на арене, которая носит имя Сергея Гимаева, открылся музей, посвященный хоккеисту и телевизионному эксперту. В его создании активное участие приняли руководители района и местные бизнесмены, а также семья Сергея Гимаева, передавшая личные вещи, форму и награды.

В торжественной церемонии приняли участие сын Гимаева, защитник рижского "Динамо" Сергей Гимаев-младший, а также коллеги и партнеры Сергея Наильевича – комментаторы Дмитрий Федоров, Роман Скворцов и Денис Казанский, известные в прошлом игроки Алексей Бадюков, Андрей Николишин, Артем Батрак, Артем Божко.

В рамках праздника, посвященного открытию музея, Сергей Гимаев и Алексей Бадюков провели мастер-класс для юных хоккеистов, а затем состоялся дружеский турнир по хоккею с участием команды журналистов "Российская пресса".

Сергей Гимаев ушел из жизни в марте 2017 года. Туймазинский район – родина его отца, Наиля Гимаева.