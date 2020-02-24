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В Тольятти 11-летние хоккеисты устроили массовую драку

12:49
Драка 11-летних хоккеистов на турнире в Тольятти.
Драка 11-летних хоккеистов на турнире в Тольятти.

В Тольятти 11-летние хоккеисты устроили массовую драку во время игры этапа Кубка федерации ПФО, сообщает TLTgorod.ru.

Потасовка между игроками началась во время матча между тольяттинскими командами «Лада» и «Волгарь». Затем в нее вмешались все запасные игроки, включая вратарей.

Драка продолжалась несколько минут, разнять хоккеистов не могли ни арбитры, ни тренеры.

Дополнительная информация:

http://tltgorod.ru/news/?news=109071

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