В СШОР «Атланта» обнаружили мошеннические схемы по переманиванию юных хоккеистов

По информации «СЭ», правоохранительные органы обнаружили мошеннические действия в СШОР по хоккею с шайбой «Атлант» Мытищи.

Несколько лет в школе работала схема, позволявшая переманивать талантливых юных хоккеистов из регионов без компенсации. Для этого изготовливались поддельные регистрации по месту жительства и справки с места учебы и медицинского учреждения.

Сейчас известно, что подобная схема позволила не платить компенсацию за переход минимум 35 детей. Сумма компенсации за одного юниора составляет от 150 до 600 тысяч рублей.