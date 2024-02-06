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Сегодня, 16:10

В СШОР «Атланта» обнаружили мошеннические схемы по переманиванию юных хоккеистов

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По информации «СЭ», правоохранительные органы обнаружили мошеннические действия в СШОР по хоккею с шайбой «Атлант» Мытищи.

Несколько лет в школе работала схема, позволявшая переманивать талантливых юных хоккеистов из регионов без компенсации. Для этого изготовливались поддельные регистрации по месту жительства и справки с места учебы и медицинского учреждения.

Сейчас известно, что подобная схема позволила не платить компенсацию за переход минимум 35 детей. Сумма компенсации за одного юниора составляет от 150 до 600 тысяч рублей.

Хоккей
МХК Атлант
ХК Атлант
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