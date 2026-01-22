В совете ИИХФ объяснили решение о продлении отстранения россиян: «Ничего в мире не поменялось»

Член совета Международной федерации хоккея (ИИХФ), генеральный директор Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о причинах продления отстранения российских спортсменов.

Решение было принято на заседании совета ИИХФ в среду, 21 января.

«Никаких санкций нет. Есть соображения, которые связаны с безопасностью проведения чемпионатов мира. Как раз по этим соображения безопасности игроков и участников Россия и Белоруссия не играет. Потому что ничего в мире не поменялось. Мы вчера зачитывали большой доклад, где досконально описано, что и как. Но изменений в мире нет. Идет конфликт (формулировка изменена — прим. «СЭ»). Соображения безопасности для нас важны. Для ИИХФ очень важно сохранить целостность чемпионатов мира, чтобы они были проведены успешно», — сказал Козиолс «СЭ».

Российские и белорусские сборные по хоккею не принимают участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. 11 декабря 2025-го Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям снять ограничения на участие молодых спортсменов из России и Белоруссии в турнирах по олимпийским видам спорта, включая командные дисциплины.