В Сочи завершился детский турнир Sirius Sochi Cup

В Сочи завершился детский хоккейный турнир Sirius Sochi Cup. За пять дней — с 1 по 5 мая — 11 команд из Сочи, Симферополя, Ставрополя, Краснодара и Волжского провели 110 матчей. Помимо соревновательной программы, участники турнира прошли тестирование ледовых компонентов по методике, разработанной аналитическим штабом ФХР, и посетили Парк науки и искусства «Сириус».

По итогам турнира первое место заняла команда «Сочи-1», показав феноменальный результат — 10 побед в 10 матчах. Второе место у команды «Сочи-2», третье — у «Буйловов-1» из Краснодара. Как рассказал «СЭ» руководитель спортивных программ центра «Сириус» Дмитрий Савин, в планах организаторов — сделать этот турнир традиционным и не ограничиваться участниками из региона «Юг».

— Уверен, что мы с коллегами нашли наиболее оптимальный формат матчей, — отметил Дмитрий Савин. — Именно для этого возраста игра на половину поля с высокой интенсивностью — идеальный вариант. Это зафиксировано и рекомендуется национальной программой подготовки хоккеистов «Красная машина», которую мы разрабатывали и апробировали вместе с ФХР. Сейчас завершается сбор обратной связи от тренеров. Также мы провели специальные опросы в легкой форме среди детей. Юные хоккеисты отмечают, что они начали быстрее думать и принимать решения, лучше видеть площадку. Формирование игрового и тактического мышления — это именно то, для чего мы и организовывали этот турнир. Другие ребята говорят, что стали быстрее работать руками. Некоторые ребята отметили, что научились играть с высокой интенсивностью. Очень плотная игра, частые смены — все это ведет к формированию игровой выносливости. Это три важнейших компонента, которые и нужно развивать в этом возрасте.



Естественно, все это было подкреплено классным эмоциональным настроем. Все участники были на позитиве, весь турнир прошел на одной волне. Самый главный вывод — детям должно нравится то, чем они занимаются. Они не должны мечтать закончить со спортом. Такими турнирами мы и мотивируем их к новым победам и достижениям. Часто в разговорах мы упоминали ребят, которые сейчас играют на юниорском чемпионате мира в США, ведь они — выпускники программ «Сириуса». Каждый из малышей, которые играли на турнире, потенциально уже видит себя там — в профессиональном хоккее.

ХК «Сочи» профессионально подошел к организации турнира. Мы в большей степени помогали им, а они играли основную роль. Все организовано на высшем уровне — от аккредитаций, до призов. Всем запал в душу логотип Лео — уверен, все будут вспоминать его круглый год. Это еще один отличный задел, чтобы этот турнир стал регулярным.

(Михаил Скрыль)