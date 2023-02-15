В Сочи торжественно открылся детский турнир Sirius Sochi Cup

15 февраля в Сочи стартовал третий традиционный детский турнир по хоккею Sirius Sochi Cup-2023. Соревнования для восьми команд, составленных из игроков 2014-2015 годов рождения, пройдут до 21 февраля. Все матчи состоятся во Дворце спорта «Большой», который в 2014 году принимал игры Олимпиады. Сейчас «Большой» — домашняя арена ХК «Сочи», выступающего в КХЛ.

В турнире примут участие команды из четырех городов: Сочи (три команды), Ступино, Красногорск, Петропавловск-Камчатский, а также сборные республики Крым и Краснодарского края. Sirius Sochi Cup-2023 пройдет по классической групповой системе. Восемь команд разделят на две подгруппы, из которых на втором этапе турнира сформируют пары плей-офф.

— Сделать разовый яркий продукт сложно, но однозначно легче, чем закрепить традиции и регулярно проводить турнир. Для нас было важно правильно провести первый турнир. Мы долго думали о формате матчей, правильно ли воспримут игры на половину площадки. Но данный формат лучшим образом соответствует программе подготовки хоккеистов «Красная машина», в которой конкретно указано, что в этом возрасте следует развивать не выносливость, бегая 60 метров туда-сюда, а координацию, игровое мышление и видение поля. Это достигается на маленьких площадках. Мы не ошиблись с выбором формата, — сказал в интервью «СЭ» заместитель председателя Совета федеральной территории «Сириус» Дмитрий Савин.

Турнир Sirius Sochi Cup. ХК «Сочи»

— Второй важный момент — профессиональное отношение ХК «Сочи» к организации турнира. Разработан классный и полюбившийся логотип — маленький Лео. Создается атмосфера профессионального хоккея: лазерное и дымовое шоу, представление команд. Для детей сделано все, как для взрослых. Они это чувствуют, ценят и пользуются для своего развития. Для участников турнира предусмотрена познавательная программа — поход в Парк науки и искусства «Сириус». Мальчишки и девчонки проводят время с пользой, — отметил Дмитрий Савин.

Вход на все игры турнира свободный. Прямые трансляции матчей доступны в официальной группе ДЮСШ ХК «Сочи» ВКонтакте. В свободное от игр время для юных хоккеистов и их родителей организаторами предусмотрена экскурсионная и образовательная программа.

Sirius Sochi Cup проводится третий год подряд. Победителями двух прошлых турниров стали воспитанники ДЮСШ ХК «Сочи-1».