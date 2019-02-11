В Санкт-Петербурге из-за Инстаграма напали на тренера детской хоккейной команды

Тренер детской хоккейной команды "Питерские акулы" Эдуард Хамидуллин стал жертвой нападения. Его избил неизвестный мужчина.

Как сообщил пострадавший, мужчина во время тренировки в спортивном комплексе "Ледовая арена" вышел на лед и сначала начал сыпать оскорблениями, о том, как ему не нравится Инстаграм тренера.

– Если я правильно его понял, он сообщил, что у меня очень вызывающий аккаунт. Цитирую: "Звезда Инстаграма, насмотрелся на всякие видяшки и стал крутым, – приводит слова тренера телеканала "360".

Он пояснил, что мужчине кто-то сказал, что в его аккаунте появилась вызывающая сториз, которая якобы задела его чувства. После этого мужчина напал на тренера. Потасовка попала в объектив камер наблюдения.

На видео изображено, как мужчина с сумкой в руках бьет в лицо тренера, который держит хоккейную клюшку. После этого избиение продолжается уже на льду, а мужчин разнимает еще один участник тренировки. Все это наблюдают ученики тренера.

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