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Сегодня, 11:01

В ИИХФ заявили о наличии диалога с Федерацией хоккея России

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Люк Тардиф.
Фото Global Look Press

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф ответил «СЭ» на вопрос о коммуникации с Федерацией хоккея России (ФХР).

«Между ИИХФ и ФХР есть обсуждения, диалог идет. Общаемся ли мы с Третьяком? Мы говорим с большим количеством сотрудников из Российской Федерации», — сказал Тардиф «СЭ».

Сборная России по хоккею отстранена от участия в международных соревнованиях с конца февраля 2022 года.

По информации «СЭ», на годовом конгрессе ИИХФ было принято решение о том, что вопрос о возможности возвращения российской команды на международные турниры будет рассмотрен в марте 2024 года.

Хоккей
Люк Тардиф
ФХР
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