В Госдуме считают, что ИИХФ проигнорирует призыв Украины продлить отстранение россиян

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова ответила министерству спорта Украины, которое призвало не допускать российских хоккеистов на международные соревнования.

Министерство спорта Украины отправило письмо президенту Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люку Тардифу с призывом продлить отстранение российских и белорусских сборных. В начале февраля совет ИИХФ рассмотрит вопрос допуска сборной России к Олимпиаде 2026 года.

«Украинцы действуют по методичке и посылают во все международные федерации призывы не возвращать россиян на международную арену. Они будут делать это, пока не закончится СВО. И еще после окончания СВО будут заниматься этим. Не думаю, что Международная федерация хоккея прислушается к призыву Украины и придаст этому заявлению большое значение. В ИИХФ видят, какая тенденция началась в мире, многие федерации начали выступать за возвращение российских спортсменов.

В Международной федерации хоккея понимают, что турниры без россиян неполноценны. Многим болельщикам на Западе будет непонятно, если сборная России не сыграет на Олимпиаде. Они же даже не знают, что происходит в Украине. Те же американские болельщики видят, как прекрасно играют в НХЛ наши хоккеисты, и они очень удивятся, почему сильная сборная России не может играть на чемпионате мира или Олимпийских играх», — приводит слова Журовой «ВсеПроСпорт».