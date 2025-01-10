В Госдуме ответили на слова Недоманского о России как о примитивной нации

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на резкое высказывание бывшего нападающего сборной Чехословакии по хоккею Вацлава Недоманского, назвавшего Россию примитивной нацией.

«Такое заявление он сделал от недообразованности и незнания все того, о чем говорит. Даже если просто вспомнить спортивные события, которые проводились в России, например чемпионат мира по футболу, то мы увидим, что большое количество болельщиков из самых разных стран, которые впервые столкнулись с россиянами без предрассудков и стереотипов, остались от нас и нашей страны под хорошим впечатлением. Спорт развеивает различные мифы и предрассудки. А возвращаясь к заявлению Недоманского, я считаю, что он это сказал лишь от незнания. Конечно, в каждой нации есть те, кто не соответствует ее уровню, но в большинстве своем это не так», — сказала Журова «СЭ».

Депутат Госдумы РФ также сравнила заявление Недоманского с высказываниями немецкого военачальника времен Второй мировой войны Фридриха Паулюса.

«В свое время фельдмаршал Паулюс, находясь в плену, признавался, что совсем по-иному отнесся бы к войне с Россией, если бы имел более точное представление об этой стране и ее людях. Раньше русские воспринимались им как неуравновешенные, неврастенические личности, лишенные воли и не способные к решительному действию. И он считал, что в этом был виноват Достоевский, потому что Паулюс составил свое впечатление о русских на основе его произведений. В свое время даже наши писатели преподносили Россию в таком свете, из-за чего у иностранцев складывалось не всегда верное впечатление о нас», — добавила Журова.

Cборная России по хоккею отстранена от международных турниров под эгидой Международной федерации хоккея (ИИХФ) на льду c 2022 года. В феврале 2024 года ИИХФ продлила отстранение.

Недоманский является участником 10 чемпионатов мира (1965-1974) и двух олимпийских турниров (1968, 1972). Со сборной Чехословакии он в 1972-м выиграл ЧМ в Праге. В 2019 году Недоманский был включен в Зал хоккейной славы. Он стал вторым чехом после Доминика Гашека, удостоенным этой чести.

Денис Сафронов