В ФХР отреагировали на гибель юных хоккеистов в ДТП

В ФХР прокомментировали гибель юных хоккеистов в ДТП в Вологодской области.

«В Вологодской области в результате трагического ДТП погибли юные хоккеисты команды «Чайка» из Шексны Максим Лебедев и Артем Потапов. Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших», — говорится на официальном сайте ФХР.

Авария произошла возле села Яганово в Череповецком районе. 41-летний водитель автомобиля Ford S-Max не справился с управлением и столкнулся со встречным большегрузом Scania. Сам мужчина и двое хоккеистов — Максим Лебедев и Артем Потапов — скончались на месте происшествия. Одному игроку было 12 лет, другому — 13.

Сотрудники региональной прокуратуры будут выяснять обстоятельства аварии.