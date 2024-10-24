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В ФХР назвали состав сборной России-U18 на «Кубок Будущего»

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Стал известен состав юниорской сборной России-U18 для подготовки к турниру «Кубок Будущего»

Соревнования пройдут с 7 по 10 ноября в Санкт-Петербурге (ДС «Юбилейный»).

На учебно-тренировочный сбор, который состоится на базе УТЦ «Новогорск» с 28 октября по 6 ноября, вызваны 28 хоккеистов:

Вратари: Петр Андреянов («Красная Армия»), Антон Мельчаков («Алмаз»), Семен Фролов («Ладья»).

Защитники: Максим Агафонов, Никита Щербаков (все — «Толпар»), Роман Баусов (МХК «Динамо СПб»), Михаил Гамзаков («Авто»), Курбан Лиъматов (МХК «Динамо Мск»), Максим Моисеев («Авангард»), Богдан Пестрецов («Красная Армия»), Никита Полтавчук («Стальные Лисы»), Иван Стефанишин («СКА-Юниор»), Ярослав Федосеев («Белые Медведи»).

Нападающие: Андрей Курьянов («Авангард»), Арсений Ильин («СКА-1946»), Дмитрий Исаев, Александр Пимин (все — «Авто»), Никита Овчаров (ЦСКА), Егор Потапов («Ирбис»), Данила Семихин («АКМ-Юниор»), Герман Суздорф, Егор Привалов (все — «СКА-Юниор»), Михаил Меликов, Иван Рябкин (все — МХК «Динамо Мск»), Ян Мельников, Виктор Федоров (все — «Чайка»), Даниил Прохоров («Динамо СПб»), Дмитрий Якуценак («Локо»).

Главным тренером сборной-U18 является Дмитрий Михайлов.

7 ноября команда сыграет матч против сборной России-U20, 8 ноября — со сборной Белорусси-U20, а 10 ноября — с национальной командой Казахстана-U20.

Источник: ФХР
Хоккей
Сборная России по хоккею
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