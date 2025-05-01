В ФХР изучают эпизод с массовой потасовкой в матче НМХЛ

Федерация хоккея России (ФХР) проводит расследование массовой драки в полуфинальном матче НМХЛ между «Кристаллом» и «Гранитом» (7:3).

«По итогам изучения материалы будут переданы в спортивно-дисциплинарный и дисциплинарный комитеты ФХР для наложения санкций — штрафов и дисквалификаций игроков и должностных лиц, виновных в произошедшем», — цитирует пресс-службу ФХР ТАСС.

Инцидент произошел 30 апреля. Поводом для конфликта стало то, что игрок «Гранита» задел вратаря «Кристалла» Егора Корзина. К драке также присоединились хоккеисты со скамейки.

За драку судьи оштрафовали пятерых игроков «Гранита»: Матвея Челмакина, Михаила Зятькова, Данилу Бызова, Илью Попова и Филиппа Поликарпова. Всех их удалили до конца игры, а суммарный штраф составил больше 100 минут. У «Кристалла» наказали одного человека — за покидание скамейки и агрессию в драке до конца матча судьи удалили Леонида Щеку.

В финальной серии НМХЛ «Кристалл» сыграет с «Тамбовом».