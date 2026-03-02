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2 марта, 15:57

В ФХР хотят найти более дружественного для России кандидата на пост президента ИИХФ

Первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что России нужно найти нового, более дружественного кандидата на пост президента ИИХФ.

«Мы должны найти своих кандидатов, которые будут более дружественными для нас, — приводит ТАСС слова Ротенберга. — Здесь надо пообщаться с руководителями хоккея, это серьезный вопрос».

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Выборы президента ИИХФ состоятся на полугодовом конгрессе, который обычно проводится в конце сентября. Кандидаты могут подать заявки на участие в выборах до 1 июня. Действующий глава организации француз Люк Тардиф еще не объявлял, будет ли выставлять свою кандидатуру.

Ротенберг уверен, что в хоккейном мире есть люди, которые готовы сделать все для того, чтобы Россия вернулась и хоккей развивался на мировом уровне.

«Потому что любая победа сборной, тех же США, на Олимпиаде — ненастоящая, потому что там не было России. Только когда будет участвовать сборная России, только тогда это будет настоящая Олимпиада и настоящая победа», — заявил Ротенберг.

Тардиф был избран президентом ИИХФ в сентябре 2021 года на конгрессе в Санкт-Петербурге, сменив на этом посту швейцарца Рене Фазеля, который руководил федерацией с 1994 года. При французе в 2022 году сборные России в разных возрастах были отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

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Источник: ТАСС
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Люк Тардиф
Роман Ротенберг
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