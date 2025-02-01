Хоккей
Сборная России
Новости
Главная
Хоккей
Россия

Милан-2026

Сегодня, 11:15

В федерации хоккея Латвии рассказали о позиции правительства страны по возвращению российского хоккея

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Член совета ИИХФ, генеральный директор Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова председателя Шведской хоккейной ассоциации об отсутствии бойкота в случае допуска российской сборной.

— Это политический вопрос. Пока, вы знаете, позиция Латвийского правительства не очень оптимистична в этой ситуации. Мне кажется, понятно, почему. Что вы еще хотите ожидать, что еще другое может сказать представитель Латвии. Так вам скажет любой политик из латвийского государства, — сказал Козиолс «СЭ».

Совет ИИХФ рассмотрит вопрос допуска сборной России по хоккею на Олимпиаду 2026 года 3-4 февраля.

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. Решение могут пересмотреть в феврале-марте на совете организации.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Хоккей
Читайте также
Терапевт дала советы по профилактике ОРВИ
Минспорт отозвал аккредитацию у ФТАР и отправил в отставку Дмитрия Василенко
Вася Пельмень победил американца Лейна Вернса в реванше на Power Slap 11
Что говорят об Александре Овечкине после его 876-й шайбы в НХЛ
Fox News: кислородные баллоны могли стать причиной авиакатастрофы в Филадельфии
Беглов ответил предложившей «повторить блокаду Ленинграда» Немцовой
Популярное видео
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Голы и травма Ливо, борьба за плей-офф, судейство в КХЛ
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Минспорт Украины попросил ИИХФ продлить недопуск российских и белорусских хоккеистов

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости