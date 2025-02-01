В федерации хоккея Латвии рассказали о позиции правительства страны по возвращению российского хоккея

Член совета ИИХФ, генеральный директор Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова председателя Шведской хоккейной ассоциации об отсутствии бойкота в случае допуска российской сборной.

— Это политический вопрос. Пока, вы знаете, позиция Латвийского правительства не очень оптимистична в этой ситуации. Мне кажется, понятно, почему. Что вы еще хотите ожидать, что еще другое может сказать представитель Латвии. Так вам скажет любой политик из латвийского государства, — сказал Козиолс «СЭ».

Совет ИИХФ рассмотрит вопрос допуска сборной России по хоккею на Олимпиаду 2026 года 3-4 февраля.

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. Решение могут пересмотреть в феврале-марте на совете организации.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.