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Сегодня, 17:20

Третьяк заявил, что Федерация хоккея России всегда настроена на сотрудничество с ОКР

Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что ФХР всегда нацелена на сотрудничество и взаимодействие с Олимпийским комитетом России (ОКР).

20 декабря состоялось ежегодное Олимпийское собрание, в рамках которого прошли выборы в руководящие органы организации. В частности был избран новый состав исполкома, одним из членов которого стал Третьяк.

«Для меня огромная честь работать в составе исполкома, работать на благо российского олимпийского движения и всего отечественного спорта. У нас огромный опыт в подготовке олимпийских чемпионов, чемпионов мира, спортсменов, прославляющих наше Отечество. Мы всегда нацелены на сотрудничество, на взаимодействие — ведь задачи по достижению больших побед требуют консолидации усилий, дружного и энергичного труда на всех важнейших направлениях», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Источник: ТАСС
Владислав Третьяк
ОКР
ФХР
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