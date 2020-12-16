Президент ФХР Владислав Третьяк на открытии премии «Герои хоккея» высказался о неудачах российского спорта.

— В следующем году мы будем праздновать 75-летие нашего хоккея, — сказал Третьяк. — Будем отмечать наших ветеранов, тех, кто воспитывает молодых ребят. Постараемся сделать награды, премии. Очень важным будет следующий год. Этот год заканчивается. Все в предвкушении выступления сборной России. Сегодня положение в стране немного унылое. Евротур, который прошел в Финляндии, всколыхнул настроение людей. Тем более сейчас в футболе практически все матчи проиграли. Лыжи, биатлон — побед нет. Не хочу вас агитировать за советскую власть. Вы сами понимаете, что должны получать удовольствие от своей игры. А получаешь удовольствие, когда выигрываешь.

Декабрьский — наш турнир. Стадион, к сожалению, не будет полным. Но все будут смотреть. Большинство людей будут дома. Потом мы, конечно, надеемся на нашу молодежную сборную, которая поехала в Эдмонтон.

Кубок Первого канала пройдет с 17 по 20 декабря.

(Михаил Скрыль)