Президент ФХР, член комитета Госдумы по охране здоровья Владислав Третьяк стал самым богатым депутатом-спортсменом в 2018 году.

Доход 66-летнего Третьяка составил 22,5 миллиона рублей, следует из сведений о доходах и имуществе депутатов, размещенных на сайте Госдумы. В прошлом году его доход составил 18,2 миллиона рублей.

Второе место занял зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев. Его доход в 2018 году составил более 13 миллионов рублей. В 2017 году Газзаев задекларировал 25,5 миллиона рублей.

Доход за 2018 год первого зампреда комитета Госдумы физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, хоккеиста Вячеслава Фетисова составил более 12 миллионов рублей. В 2017 году Фетисов задекларировал более 15,4 миллиона рублей.

На четвертом месте – российский бобслеист, двукратный олимпийский чемпион Алексей Воевода – 14,3 миллиона рублей. Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин задекларировал 7,3 миллиона, боксер Николай Валуев – 7,1 миллиона, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина – 6 миллионов рублей, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова – 5,4 миллиона рублей.