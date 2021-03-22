Третьяк рассказал о выдвижении Буре в Совет Международной федерации хоккея

Президент ФХР Владислав Третьяк 22 марта в интервью «СЭ» рассказал о выдвижении Павла Буре в Совет ИИХФ. Знаменитый в прошлом форвард заменит в нем самого Третьяка.

«В сентябре в Санкт-Петербурге пройдет конгресс, где будут переизбираться президент и члены Совета Международной федерации хоккея. Мы выдвинули Павла Буре — надеемся, что нашу кандидатуру примут. Через него как своего проводника мы будем передавать свою линию и стараться влиять на ситуацию изнутри», — заявил Третьяк.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства в отношении российского спорта из совета ИИХФ вышел Третьяк, который является депутатом Госдумы. ФХР выдвинула на вакантное место Буре.

(Дарья Леоненко)