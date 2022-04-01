Третьяк рассказал о своем знакомстве с Высоцким

Лучший вратарь ХХ века Владислав Третьяк в интервью «СЭ» в рубрике «Разговор по пятницам» рассказал об отношениях в с великим артистом, поэтом и певцом Владимиром Высоцким.

— Жизнь дарила вам встречи с великими артистами. Что помнится?

— Я же комсоргом был, почетные гости в ЦСКА и сборной — всегда на мне. Я их и приглашал. От Жарова и Кобзона до Высоцкого и Миронова. У нас в Архангельском побывали все, кроме Пугачевой! Приезжают, я встречаю, веду обедать. Хлопочу вокруг них. Потом концерт.

— Ну и как Высоцкий? Произвел впечатление?

— Кто-то был не в восторге от его хрипловатого голоса. А мне нравилось все — и песни, и роли. На «Таганку» заглядывал часто, видел много ярких спектаклей. Но Гамлет в исполнении Высоцкого — нечто фантастическое. Именно в тот момент осознал — это действительно большой артист. «Десять дней, которые потрясли мир» — тоже шедевр. Помню, захожу в театр, до спектакля еще долго — а Высоцкий сидит на сцене, что-то подбирает на гитаре. Никого не замечает. Народу мало, но кто есть, стоят совершенно обалдевшие. Хочу рукой махнуть — а потом чувствую: он в таком же состоянии, как я перед матчем!

— ???

— Иду на лед — со мной здороваться бесполезно. Не вижу никого, не слышу!

— Прямо не видели?

— Видеть-то вижу — но как будто сквозь человека смотрю. Всё, я уже там, в игре! Вот и Высоцкий сидит на сцене — публика его абсолютно не волнует. А после спектакля встретились, кофе выпили.