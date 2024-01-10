Хоккей
Сборная России
Новости
Суперлига (архив) Высшая лига (архив)
Главная
Хоккей
Россия

Сегодня, 15:06

Третьяк отреагировал на информацию о возможном матче сборной России против Словакии

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о возможном матче сборной России против сборной Словакии.

Ранее о возможности такого матча сообщал matchtv.ru.

«У меня нет такой информации. Не могу ничего сказать», — сказал Третьяк «СЭ».

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта прошлого года организация продлила отстранение на сезон-2023/24.

Хоккей
Сборная России по хоккею
Владислав Третьяк
2
0
Читайте также
Биография Франца Беккенбауэра: жизнь и карьера легенды мирового футбола
Новак Джокович начинает новый сезон в статусе первой ракетки мира
Мэрия Белгорода предупредила жителей города об угрозе
Подозреваемая в халатности глава Кургана Ситникова ушла в отставку
Певец Эдуард Шарлот извинился перед россиянами в суде
Оlympia: Блинкен потребовал от премьера Греции передать больше оружия Украине
Популярное видео
В Челябинске поддерживают Кузнецова
Воробьева уволили из СКА и сборной. Главное
"Наш план - десятая победа на Олимпиаде"
Третьяк идет в президенты ИИХФ?
Автобус для олимпийских чемпионов
"Химик" выиграл Кубок Овечкина
В Ярославле почтили память Сергея Гимаева
Войнов приступил к тренировкам
Третьяк остался президентом ФХР
Фетисов о Третьяке и российском хоккее
Владислав Третьяк: "Не надо искать виноватого"
Зинэтула Билялетдинов: "Овечкин и Малкин хотели играть вместе"
Борис Майоров: "Билялетдинов не сумел перестроить команду"
Владимир Шалаев: "Беда не только в Билялетдинове"
И победа, и зрелище
Триумф звезд Билялетдинова
Итоги Кубка "Карьяла" с Игорем Лариным
Вымученное поражение
На место Брагина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент ИИХФ назвал условия возвращения России на международные соревнования

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости