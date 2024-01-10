Третьяк отреагировал на информацию о возможном матче сборной России против Словакии
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о возможном матче сборной России против сборной Словакии.
Ранее о возможности такого матча сообщал matchtv.ru.
«У меня нет такой информации. Не могу ничего сказать», — сказал Третьяк «СЭ».
В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта прошлого года организация продлила отстранение на сезон-2023/24.
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