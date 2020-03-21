Третьяк объявил о завершении сезона для сборных

Президент ФХР Владислав Третьяк объявил о досрочном завершении сезона для сборных команд всех уровней в связи с пандемией коронавируса.

— Международная федерация хоккея объявила об отмене чемпионата мира в Швейцарии, который должен был состояться в мае в Цюрихе и Лозанне, — цитирует официальный сайт ФХР Третьяка. — Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в мире, это решение не стало сюрпризом.

То, что случилось на нашей планете, когда повсеместно отменяют спортивные соревнования — повод ценить то, что у нас есть. Невероятно жалко заканчивать сезон сборных команд досрочно, но это лишь повод собраться силами, проанализировать наши успехи, ошибки и двигаться дальше.

В этом сезоне мы снова доказали, что наш юниорский хоккей добился большого прогресса. Впервые с 1995 года наша команда до 18 лет выиграла очень престижный международный турнир — Кубок Глинки/Гретцки, обыграв в финале сильнейший состав сборной Канады по своему возрасту. Эта команда должна была выстрелить на чемпионате мира, но, к сожалению, турнир, как и все остальные, был отменен. Очень надеюсь, что ИИХФ найдет способ провести чемпионат мира для этого возраста в следующем году.

Сборная России до 17 лет победила на мировом Кубке Вызова в Канаде, являющимся неофициальным чемпионатом мира для 16-летних. Наша молодежная сборная остановилась в полушаге от золота в финале МЧМ в чешской Остраве, немного не дожав канадцев. Наконец, наша самая молодая команда — сборная до 16 лет выиграла Юношескую Олимпиаду, в блестящем стиле разгромив всех соперников.

Успехи говорят не только о том, что у нас растет достойная смена: правильная современная работа со сборными всех возрастов приводит к долгожданному результату. По всей стране уже третий год у нас проходят презентации Национальной программы подготовки хоккеистов. Новые подходы, другая философия подготовки детей и юношей вскоре будут определять развитие хоккея по всей стране и уже помогают нам в работе с юниорскими и молодежными командами.

Досрочное завершение сезона сборных — не повод откладывать наши дела. Подготовка к следующему сезону уже началась. Мы благодарим болельщиков за поддержку, игроков, тренеров, всех, кто работает с нашими командами — за кропотливый труд, который мы обязательно перенесем на следующий сезон.

В то же время, хоккейный сезон еще не закончен. Мы надеемся, что чемпионаты России, детские и юношеские соревнования будут доиграны. Чемпионаты КХЛ, ВХЛ, МХЛ должны быть доведены до логического конца и определить чемпионов, когда мы получим разрешение на проведение соревнований и всей страной, всем миром победим этот вирус, который вмешался в наши планы, но только сделал нас более ответственными и сильными.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 300 227 человек. Умерших — 12 948, выздоровевших — 94 625. В России на данный момент подтверждено 306 случаев заражения, один человек скончался. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

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