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«Пришлось звонить уже приглашенным артистам, все отменять. Не то настроение, чтобы праздновать». Третьяк — о предстоящем юбилее

Третьяк не планирует в этом году отмечать юбилей
Юрий Голышак
,  
Александр Кружков
Читать «СЭ» в
Владислав Третьяк.
Фото Алексей Иванов

Величайший вратарь в истории нашего хоккея, а сейчас президент ФХР Владислав Третьяк, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, что не планирует в этом году отмечать юбилей. 25 апреля Третьяку исполняется 70 лет.

— Как в годы вратарской карьеры дни рождения праздновали?

— Да у меня их и не было! Это сейчас чемпионат мира в мае, а прежде начинали в двадцатых числах апреля. Все время там — либо матч, либо день отдыха. Зато потом наступила пора юбилеев — 50 отметил роскошно, 60, 65...

— «Роскошно» — это как?

— Собралось человек триста в Театре Российской армии. А на 60 и 65 — еще больше. Все лучшие артисты съезжались. Но праздники устраивал не для себя. Хотелось сказать спасибо людям, которые мне помогали. А как их поблагодарить? Сделать им приятное!

— Артисты приходят бесплатно?

— Всегда и все — только бесплатно!

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— Это редкость.

— Помню, перед моим 65-летием Лепс сказал: «Жаль, приехать не смогу, у меня в Дюссельдорфе концерт, в Москве буду лишь на следующий день». Так что вы думаете? В 11 вечера неожиданно появляется, торжество в самом разгаре! Вышел и спел!

— Что именно?

— «Я поднимаю руки». Моя любимая песня!

— Мы-то думали, любимая — «Рюмка водки».

— Нет-нет. «Рюмка» — это не ко мне.

— Кто-то из артистов просился выступить сам?

— Буквально три дня назад звонок от Димы Маликова: «У тебя же юбилей! Я спою?»

— В этом году что замышляете?

— А ничего. Пришлось звонить уже приглашенным артистам, всё отменять. Не то настроение, чтобы праздновать! Договорились перенести на следующий год. Сейчас просто стол накрою в федерации хоккея. Ну и дома отметим.

Хоккей
Владислав Третьяк
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