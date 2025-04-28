Третьяк: «Очень важно, что сборная России играет»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал тренировочный сбор национальной команды «Россия 25».

— Насколько для важен этот сбор?

— Интерес к сборной есть, был и будет. Для нас очень важно, что мы играем. Важно сохранить институт сборной. Мы каждый год играем в разных городах, это помогает популяризировать хоккей. Хорошо, что мы смогли вызвать тех игроков, которых мы хотели проверить.

У хоккеистов есть желание играть. Для них чемпионат КХЛ закончился, но у них хорошее настроение. Все хотят надеть майку сборной России. Желаем им победы. Болельщики обязательно придут на стадионы поддерживать сборную. Каждый игрок должен понимать, что у них написано на груди — Россия. А Россия — это победа.

1 мая сборная России сыграет с Казахстаном в Астане. 2, 5, 6 и 8 мая — с Белоруссией в Астане, Тольятти и Минске.