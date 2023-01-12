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Тренер вратарей «Динамо»: «Василевский — самый стабильный голкипер за всю историю российского хоккея»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тренер вратарей московского «Динамо» Константин Власов поделился мнением о том, кто является лучшим российским голкипером.

«Номер один — Андрей Василевский. На мой взгляд, он самый стабильный вратарь за всю историю российского хоккея. Андрей с 13-14 лет играл на хорошем уровне без спадов, что в данном возрасте большая редкость.

Смотрите: в «Салавате Юлаеве-1994? не было звездных игроков, если не ошибаюсь только два хоккеиста играют на данный момент в ВХЛ. Но команда дважды стала чемпионом России в своем возрасте. Все это благодаря уверенной игре Василевского. Главный тренер Руслан Сулейманов понимал, что в команде нет сильных исполнителей, но есть классный вратарь, так что игра строилась от обороны и во многом зависела от Андрея», — приводит слова Власова Metaratings.ru.

Василевский является воспитанником «Салавата Юлаева», за который выступал с 2012 по 2014 год. На драфте НХЛ он был выбран «Тампой» под 19-м номером.

В составе «молний» 28-летний Василевский стал двукратным обладателем Кубка Стэнли, а также выиграл «Везина Трофи».

Источник: Metaratings
Андрей Василевский (хоккей)
ХК Динамо (Москва)
ХК Салават Юлаев
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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