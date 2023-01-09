Евсеев пошутил о хоккейных навыках Прудникова: «В футболе два раза по мячу попал, а тут вообще по шайбе не попадает»

Тренер «Шинника» Вадим Евсеев шутливо оценил хоккейные навыки бывшего нападающего «Спартака» Александра Прудникова.

Оба они вышли на лед в гала-матче на ГУМ-Катке на Красной площади против команды «Звезда Москвы».

«Давно не играл в хоккей. Вот, меня пригласили — встал на коньки, впечатления отличные. Коньки для меня не чужды. Я со многими футболистами уже играл в хоккей на различных турнирах — уровень у них неплохой.

Споры с Прудниковым? Да он не знает, в какую сторону бежать. В футболе два раза по мячу попал, а тут вообще по шайбе не попадает. Он привык у себя в Крылатском на коньках по кругу — вот и сюда пришел по кругу побегать», — сказал Евсеев «Газете.Ru».