Тренер хоккейной команды спас игрока от смерти после падения. Ужасное видео

Тренер хоккейной команды "Союз" Иван Орлов во время матча в рамках Федеральной хоккейной лиги сумел вернуть к жизни игрока. Встреча проходила в Кстове в воскресенье.

В одном из эпизодов хоккеист "Союза" Дмитрий Тутуркин бежал в угол площадки, чтобы подобрать шайбу, неправильно поставил коньки и налетевший на него соперник сбил игрока на лед. Дмитрий проехал несколько метров и ударился о борт.

– Я думал, что он встанет, видел, как он перевернулся на спину, но Дмитрий потерял сознание и перестал дышать, - цитирует тренера vgoroden.ru. - У него сомкнуло челюсть, при помощи товарищей удалось открыть рот, после этого я начал заводить ему дыхание. Это удалось после десятого толчка. В общей сложности без дыхания игрок находился около минуты.

Сейчас спасенный хоккеист находится под наблюдением врачей в больнице Семашко. У него сломаны ребра и ключица, но состояние стабильное. Самого тренера представят к награде.