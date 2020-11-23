Первый тренер Кучерова и Гусева Курдин напал на арбитров матча детских команд

22 ноября в товарищеском матче юношеских команд 2005 года рождения «Авангард» (Долгопрудный) — «Молния» тренер «ястребов» Геннадий Курдин после удаления одного из своих игроков, в результате которого его команда осталась в ситуации «3 на 5», выразил недовольство решением судей, используя нецензурную брань. Счет в середине третьего периода при этом был 4:0 в пользу «Авангарда».

Судьи не отреагировали на реакцию тренера, игра продолжилась. Курдин продолжил кричать на судей, а затем бросил клюшку в одного из них, за что получил удаление до конца игры. Однако тренер отказался покидать скамейку, равно как и продолжить матч, после чего судьи вынуждены были отправить команды в раздевалку.

Однако и в подтрибунном помещении Курдин вместе со своим помощником настиг арбитров, дело дошло до рукоприкладства со стороны тренеров. По данным «СЭ», пострадавших в результате нападения нет.

Отметим, что товарищеский матч обслуживали 18-летние арбитры Никита Огнев и Владимир Бутурлин — сын ушедшего из жизни игрока российской Суперлиги и судьи КХЛ Михаила Бутурлина и внук дважды лучшего арбитра России (2002, 2003) Михаила Васильевича Бутурлина.

Геннадий Курдин известен широкой публике как первый тренер обладателя Кубка Стэнли Никиты Кучерова, а также олимпийского чемпиона Никиты Гусева. (Алексей Шевченко)