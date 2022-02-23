«Молодые люди! Завтра вас в игре и постригут, и побреют! Идите!» Бывший вратарь ЦСКА о Тарасове

Бывший вратарь ЦСКА Николай Толстиков в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями о тренере Анатолии Тарасове.

— Это ведь вам Тарасов говорил: «Одну пропустить имеешь право»?

— У Тарасова была заведено: вратарей не ругал никогда вообще! Знал: вратаря дергать — всегда себе дороже выйдет. Идет разбор игры — кто где упустил. Говорю: «Да, Анатолий Владимирович, я тоже не помог...» — «Да ты всегда виноват!» Все, больше вратарская тема не поднимается. Переключается на нападающих: почему не отработали? Почему защитник под шайбу не лег?

— Какая его фраза до сих пор в ушах?

— Надоело нам, пацанам, сидеть в Архангельском. Рискнули, подошли: «Анатолий Владимирович, разрешите нам съездить постричься в Москву?» Тот сидел — очки приподнял: «Молодые люди! Завтра вас в игре и постригут, и побреют! Идите!» Весь разговор. За 9 лет я столько наслушался — к каждому матчу что-то новое! Вот, помню, его любимое: «Кто хорошо тренируется, тот хорошо сыграет». Правило было: даже в сезоне 30 минут атлетизма в зале, потом бежим переодеваться — и на лед. Поэтому у нас все три звена были мощные. Думаете, все команды так работали? Да никто!

— Вам как вратарю что говорил?

— Выражался так: «Колюша, никогда не сознавайся! Даже если из-за линии выгреб — не сознавайся, что была в воротах...»

— Последний ваш разговор с Тарасовым?

— Это мы в Липецке с Олегом Зайцевым тренировали СКА МВО. Тарасов приехал с Юрием Королевым на первенство Вооруженных сил. Анатолий Владимирович оставался главным тренером Вооруженных сил по хоккею! Вот сейчас рассказываю вам — такая жалость накатывает...

— По поводу?