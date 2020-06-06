Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов считает, что Владимиру Крутову не стоило винить себя в гибели Валерия Харламова.

— На Кубке европейских чемпионов в Италии Крутов получил сотрясение мозга, но успел восстановиться до отъезда на Кубок Канады-81. Из-за этого он потом всю жизнь винил себя в гибели Валерия Харламова. А мог не успеть?

— В то время не было таких возможностей определить тяжесть сотрясения, как сегодня. Хорошо помню момент, когда его на открытом льду в средней зоне прилично встретил финский защитник ХИФК Риихиранта, уже поигравший в НХЛ. Володя выбыл — и Виктор Тихонов поставил Валеру ко мне с Сергеем Макаровым.

Обычное сотрясение — это от недели до 10 дней. Травма была в первой декаде августа. Крутову дали возможность восстановиться. Дальше мы сыграли уже за сборную четыре матча в Швеции и Финляндии в том же сочетании, с Харламовым (уточнение: в третьей игре их с Макаровым партнером был Николай Дроздецкий, — Прим. И.Р.).

Тихонов понимал: звено с Крутовым — это тот состав, который он видел в следующее десятилетие в ЦСКА и сборной. Поэтому Володе здесь брать вину на себя несправедливо. По Харламову у тренера были другие мотивы, речь здесь не о них. А о том, что Кубок чемпионов закончился 8 августа, сборная последний матч в Финляндии сыграла 18-го, а первый матч Кубка Канады был только 1 сентября. Так что времени было достаточно.

Пока мы играли в Скандинавии, Крутов тренировался с ЦСКА. И когда мы вернулись — он уже был в полном в порядке. Тут же включился в работу, и мы поехали в Канаду тем составом тройки, который планировался изначально. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Игоря Ларионова — здесь.