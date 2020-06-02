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«Тихонов не разрешил жить дома. Владику, святому человеку». Жена хоккеиста Крутова объяснила, почему Третьяк так рано закончил карьеру

06:00

Вдова советского форварда Владимира Крутова Нина Крутова в интервью «СЭ» рассказала, почему Владислав Третьяк? завершил карьеру в 32 года.

— Почему Третьяк так рано закончил? Потому что Тихонов не разрешил ему жить дома, — сказала Крутова. — Владику, святому человеку! Держи на базе молодежь, это правильно. А лучший вратарь страны закончил в 32 года, потому что больше не мог все время сидеть на сборах. (Игорь Рабинер)

Полностью вторая часть интервью Нины Крутовой

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