«Тихонов не разрешил жить дома. Владику, святому человеку». Жена хоккеиста Крутова объяснила, почему Третьяк так рано закончил карьеру

Вдова советского форварда Владимира Крутова Нина Крутова в интервью «СЭ» рассказала, почему Владислав Третьяк? завершил карьеру в 32 года.

— Почему Третьяк так рано закончил? Потому что Тихонов не разрешил ему жить дома, — сказала Крутова. — Владику, святому человеку! Держи на базе молодежь, это правильно. А лучший вратарь страны закончил в 32 года, потому что больше не мог все время сидеть на сборах. (Игорь Рабинер)

Полностью вторая часть интервью Нины Крутовой