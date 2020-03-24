The Hockey News: Как выглядела бы сборная России в НХЛ

Североамериканский журнал The Hockey News представил версию состава сборной России, если бы та принимала участие в НХЛ. При составлении команды учитывался нынешний потолок зарплат лиги в 81,5 миллиона долларов. Выбранный состав сборной России стоит 80,24 миллиона долларов.

Вратари

Андрей Василевский, Илья Самсонов, Игорь Шестеркин

Защитники

Михаил Сергачев — Иван Проворов

Владислав Гавриков — Дмитрий Орлов

Илья Любушкин — Николай Кныжов

Александр Елесин

Нападающие

Александр Овечкин — Евгений Кузнецов — Никита Кучеров

Артемий Панарин — Евгений Малкин — Евгений Дадонов

Андрей Свечников — Иван Барбашев — Илья Ковальчук

Денис Гурьянов — Николай Прохоркин — Илья Михеев

Валерий Ничушкин