The Hockey News: Как выглядела бы сборная России в НХЛ
Североамериканский журнал The Hockey News представил версию состава сборной России, если бы та принимала участие в НХЛ. При составлении команды учитывался нынешний потолок зарплат лиги в 81,5 миллиона долларов. Выбранный состав сборной России стоит 80,24 миллиона долларов.
Вратари
Андрей Василевский, Илья Самсонов, Игорь Шестеркин
Защитники
Михаил Сергачев — Иван Проворов
Владислав Гавриков — Дмитрий Орлов
Илья Любушкин — Николай Кныжов
Александр Елесин
Нападающие
Александр Овечкин — Евгений Кузнецов — Никита Кучеров
Артемий Панарин — Евгений Малкин — Евгений Дадонов
Андрей Свечников — Иван Барбашев — Илья Ковальчук
Денис Гурьянов — Николай Прохоркин — Илья Михеев
Валерий Ничушкин
Artemi Panarin's cap hit is an expensive one, but a cap-compliant Russian national team has enough talent to make everything work.— The Hockey News (@TheHockeyNews) March 23, 2020
Presenting Russia's roster for the (fictional) World Cap of Hockey tournament:https://t.co/EgSkZUUqq5