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The Hockey News: Как выглядела бы сборная России в НХЛ

13:54
Александр Овечкин. Фото Reuters
Александр Овечкин. Фото Reuters
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Североамериканский журнал The Hockey News представил версию состава сборной России, если бы та принимала участие в НХЛ. При составлении команды учитывался нынешний потолок зарплат лиги в 81,5 миллиона долларов. Выбранный состав сборной России стоит 80,24 миллиона долларов.

Вратари

Андрей Василевский, Илья Самсонов, Игорь Шестеркин

Защитники

Михаил Сергачев — Иван Проворов

Владислав Гавриков — Дмитрий Орлов

Илья Любушкин — Николай Кныжов

Александр Елесин

Нападающие

Александр Овечкин — Евгений Кузнецов — Никита Кучеров

Артемий Панарин — Евгений Малкин — Евгений Дадонов

Андрей Свечников — Иван Барбашев — Илья Ковальчук

Денис Гурьянов — Николай Прохоркин — Илья Михеев

Валерий Ничушкин

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