The Hockey News: Как выглядела бы сборная России на Кубке мира
Североамериканский журнал The Hockey News представил версию состава сборной России, если бы та принимала участие на Кубке мира. При составлении команды учитывался нынешний потолок зарплат НХЛ в 81,5 миллиона долларов. Выбранный состав сборной России стоит 80,24 миллиона долларов.
Вратари
Андрей Василевский, Илья Самсонов, Игорь Шестеркин
Защитники
Михаил Сергачев — Иван Проворов
Владислав Гавриков — Дмитрий Орлов
Илья Любушкин — Николай Кныжов
Александр Елесин
Нападающие
Александр Овечкин — Евгений Кузнецов — Никита Кучеров
Артемий Панарин — Евгений Малкин — Евгений Дадонов
Андрей Свечников — Иван Барбашев — Илья Ковальчук
Денис Гурьянов — Николай Прохоркин — Илья Михеев
Валерий Ничушкин
Artemi Panarin's cap hit is an expensive one, but a cap-compliant Russian national team has enough talent to make everything work.— The Hockey News (@TheHockeyNews) March 23, 2020
Presenting Russia's roster for the (fictional) World Cap of Hockey tournament:https://t.co/EgSkZUUqq5