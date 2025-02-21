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Тарасова о возможном товарищеском матче сборных России и США по хоккею: «Это делал мой папа, и это было полезно»

Артем Бухаев
Корреспондент

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» оценила инициативу провести товарищеский матч между сборными России и США по хоккею.

«Это делал мой папа. Он не только говорил, но и делал это. И это, естественно, было полезно как всему миру, так и нам», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг в интервью «СЭ» допустил возможность проведения игры против команды США.

4 февраля ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборной России от международных турниров. Сборная России не включена в список участников чемпионата мира-2026, но Федерация хоккея России (ФХР) может обжаловать это решение после ЧМ-2025.

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Сборная России по хоккею
Сборная США по хоккею
Татьяна Тарасова
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