Тардиф ответил на вопрос о возможном возвращении сборной России на международные турниры

Президент Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Люк Тардиф в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном допуске сборной России на международные турниры.

«Ничего не изменилось: следующее решение по возвращению или невозвращению сборной России будет принято в феврале 2026 года», — сказал Тардиф «СЭ».

Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года. В начале февраля ИИХФ продлила отстранение на сезон-2025/26.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Последний раз российская сборная выступала на Играх-2022.