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Сегодня, 14:54

Свищев — о продлении отстранения сборной России: «Некоторые международные функционеры не исполнили то, что обещали. Ожидаемо»

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) продлить отстранение сборной России от международных соревнований.

Решение о недопуске было принято на заседании исполкома ИИХФ 4 февраля. Сообщается, что ФХР сможет оспорить решение о недопуске сборной после ЧМ-2025.

«К сожалению, у некоторых товарищей слова с делом расходятся, некоторые международные функционеры не исполнили то, что обещали. Ожидаемо. Думаю, что разговор про наше возвращение был вбросом, дабы прощупать настроения национальных хоккейных федераций, МОК, спонсоров и так далее. Прям серьезно к этим словам относиться не надо было. Здесь нужно понимать, что чемпионат мира — спортивное соревнование, которое держится на спонсорах. А ими являются компании из заокеанских, европейских стран, которых друзьями для России не назовешь», — сказал Свищев «СЭ».

Чемпионат мира 2026 года пройдет в швейцарских Цюрихе и Фрибурге с 15 по 31 мая.
Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года.

Дарик Агаларов

Хоккей
Дмитрий Свищев
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