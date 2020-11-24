18-летний судья Владимир Бутурлин рассказал о поведении тренера юношеской команды «Авангарда» Геннадия Курдина в товарищеском матче его команды.

— До середины третьего периода сам Курдин и его ассистент Сергей Гриф вели себя спокойно. Мы так же давали удаления, они не вызывали никакой реакции. Доставалось только его игрокам. Об одного Курдин даже сломал клюшку об голову. Игрок выбежал случайно не смену, мы зафиксировали нарушение численного состава. И тренер давай лупить его клюшкой, в итоге разломал об шлем. Но в это мы уже не вмешивались, это уже дела тренера.

Владимир Бутурлин — сын игрока суперлиги и судьи КХЛ Михаила Бутурлина, ушедшего из жизни летом 2017 года, и внук арбитра суперлиги, дважды обладателя приза «Золотой свисток» Михаила Васильевича Бутурлина.

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