Судья о нападении тренера: «Он разозлился, а затем кинул клюшку арбитру в спину»

18-летний судья Владимир Бутурлин рассказал о нападении на него тренера юношеской команды «Авангарда» Геннадия Курдина.

— Мы дали удаление команде Курдина, когда они играли «4 на 5». Счет был 4:0 в пользу «Авангарда», шла 10-я минута третьего периода. Вообще, это была товарищеская игра. Отчет велся по грязному времени. Когда его команда осталась в ситуации «3 на 5», то главный тренер «Авангарда» сразу начал кричать, обзываться, нецензурно выражаться. Я решил, что это товарищеский матч, он уже подходит к концу, да и тренер Геннадий Геннадьевич Курдин — мы его все знаем. Поэтому не стал его удалять.

Но на этом ничего не закончилось, он продолжил кричать, нецензурно оскорблять судей. Произошел еще один спорный момент, он еще больше разозлился, а затем кинул клюшку в спину второму судье и попал. Этот момент я не видел, спросил у второго — Никиты Огнева, тот мне об этом рассказал. Тогда уже сомнений не было — тренера по правилам нужно было удалить до конца игры. В этот момент он отобрал у своего игрока клюшку, начал ей размахивать и кричать: «Подъезжай сюда, поговорим». Подумал, сейчас еще и в меня кинет, подъезжать не стал. Только сказал: «Пожалуйста, успокойтесь, покиньте скамейку, у вас удаление». Потом я уже тоже стал кричать ему в ответ, потому что терпеть такое было невозможно.

Владимир Бутурлин — сын игрока суперлиги и судьи КХЛ Михаила Бутурлина, ушедшего из жизни летом 2017 года, и внук арбитра суперлиги, дважды обладателя приза «Золотой свисток» Михаила Васильевича Бутурлина.

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