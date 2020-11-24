Судья о нападении тренера: «Мы написали заявление и сняли побои»

18-летний судья Владимир Бутурлин рассказал о нападении на него тренера юношеской команды «Авангарда» Геннадия Курдина.

— Я попросил: «Отпустите меня, пожалуйста». В конце концов он меня отпустил, Гриф отпустил Никиту ,и мы под оскорбления пошли в раздевалку. Через несколько минут туда вновь залетает Курдин с клюшкой в руках и с помощником. Он продолжил нас оскорблять, начал нас учить судить, сказал, что «мы совсем охерели и испортили праздник». Мы пытались как-то оправдываться, на что в ответ тренер вновь сказал, что нас «избить мало» и замахнулся клюшкой на Никиту. После этого мы поняли, что смысла что-то говорить нет, а то прилетит клюшкой. Мы переодевались, как будто рядом никого нет. Оскорбления не закончились, нам сказали, что нас пригласили, но ничего не заплатят.

— Заплатили?

— Да, словно это было одолжение. Мы переоделись, отъехали чуть подальше и вызвали полицию. После чего написали заявление на Курдина. А сегодня сняли побои. Будем ждать, что дальше предпримет полиция. Сам Курдин, как я понял, показание давать не стал.

Владимир Бутурлин — сын игрока суперлиги и судьи КХЛ Михаила Бутурлина, ушедшего из жизни летом 2017 года, и внук арбитра суперлиги, дважды обладателя приза «Золотой свисток» Михаила Васильевича Бутурлина.

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