Суд арестовал в Москве обвиняемого в убийстве хоккеиста

Таганский суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца 27-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве у кафе в центре столицы, сообщает РИА Новостии.

По данным следствия, 24 апреля рядом с кафе на Николоямской улице между двумя жителями Москвы произошел конфликт. Фигурант нанес потерпевшему 1999 года рождения удар ножом в область грудной клетки. От полученного ранения молодой человек скончался на месте происшествия.

Погибший — хоккеист Роман Дидур. Юноша с друзьями праздновал день рождения. Возле кафе, куда они хотели зайти, у него произошел конфликт, завершившийся трагедией.