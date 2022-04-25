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Сегодня, 17:19

Суд арестовал в Москве обвиняемого в убийстве хоккеиста

Иван Шитик
Корреспондент
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Таганский суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца 27-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве у кафе в центре столицы, сообщает РИА Новостии.

По данным следствия, 24 апреля рядом с кафе на Николоямской улице между двумя жителями Москвы произошел конфликт. Фигурант нанес потерпевшему 1999 года рождения удар ножом в область грудной клетки. От полученного ранения молодой человек скончался на месте происшествия.

Погибший — хоккеист Роман Дидур. Юноша с друзьями праздновал день рождения. Возле кафе, куда они хотели зайти, у него произошел конфликт, завершившийся трагедией.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220425/arest-1785354633.html
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